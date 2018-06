Kotimaa

Tässä on Pasin seuraaja – Patria esitteli uuden kuljetus­panssari­ajoneuvon Hämeenlinnassa

Asetarvikeyhtiö Patria esitteli uuden 6x6-ajoneuvonsa Hämeenlinnassa keskiviikkona.Patria 6X6 on Pasi-kuljetuspanssariajoneuvon seuraaja, joka on suunniteltu monikäyttöiseksi kuljetusajoneuvoksi. Sen kantokyky on maksimissaan 8,5 tonnia.Uuden ajoneuvon suojaus riittää myös konekivääritulta vastaan. Ajoneuvo lanseerattiin Pariisin Eurostory-tapahtumassa kesäkuun 11.päivänä.