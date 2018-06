Kotimaa

Isä löi lasta Ruotsin-laivan tax-freessa – poliisi: Laivayhtiön pitää ehdottomasti tehdä asiasta rikosilmoitus

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005733676.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Laivayhtiö ei tehnyt ilmoitusta

Viranomaisten konsultoimisen jälkeen teemme päätöksen siitä, ilmoitammeko tapauksesta.

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005734318.html

Poliisi: ”Rikosilmoitus pitäisi ehdottomasti tehdä”

Jos alaikäinen on tämmöisen kurituksen kohteena, jokainen ihminen on velvollinen tekemään siitä ilmoituksen.

THL: Perheen yksityisasioihin ei uskalleta puuttua

Silminnäkijöillä ei ole ilmoitusvelvollisuutta.

Liikaa hiljaista hyväksyntää

Sen kynnyksen yli, että tehtäisiin jotain, ei rohkaistuta astumaan.