Konkaridiplomaatti Trumpin ja Putinin mahdollisesta tapaamisesta: Suomen tehtävä huolehtia, että pöytäliina on suorassa

Kotimaa

Konkaridiplomaatti Trumpin ja Putinin mahdollisesta tapaamisesta: Suomen tehtävä huolehtia, että pöytäliina on

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005734281.html





https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005734304.html

Helsinki herättänyt luottamusta

https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005734219.html