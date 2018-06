Kotimaa

Kommentti: Hoida itseäsi – ja muita

27.6. 17:02

KOMMENTTI Terveys ja menestyminen elämässä eivät ole vain omista valinnoista kiinni, kirjoittaa erikoistoimittaja Jouko Juonala.

Omatietovaranto - ja Terveyskylä-hankkeet ovat uusia työkaluja terveyspolitiikassa, joka korostaa yksilön omaa vastuuta itsestään ja hyvinvoinnistaan. Tämä ajattelutapa on nyt muotia, ja sillä näyttäisi olevan laaja kansalaisten tuki. Ajatuspaja e2:n ja Suomen kulttuurirahaston tuoreen asennetutkimuksen mukaan 82 prosenttia suomalaista on täysin tai jokseenkin samaa mieltä väitteestä, jonka mukaan ”ihmiset eivät ota tarpeeksi vastuuta omasta kunnostaan ja terveydestään”.



Saman tutkimuksen mukaan 64 prosenttia suomalaisista uskoo, että menestyminen elämässä on ”ihmisestä itsestään kiinni”. Se heijastaa perinteistä amerikkalaista unelmaa: Be all you can be, käytä koko potentiaalisi ja rikastu! Älä välitä rajoitteista, meistä jokaisella on niitä!



Terveydessä ja menestymisessä ei kuitenkaan ole kyse pelkästään omista valinnoista. Sosioekonomisella taustalla on suuri vaikutus molempiin. Kaikille ei ole jaettu syntymässä samalla mitalla. Köyhyydellä ja sairauksilla on taipumusta periytyä. Eriarvoistumisen estämiseksi meille on rakennettu pohjoismainen hyvinvointivaltio.



Onneksi suomalaiset arvostavat saman tutkimuksen mukaan korkealle myös sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa, jotka ovat aivan hyvinvointivaltiofilosofian ytimessä. Nehän eivät sulje pois yksilön vastuuta. Vielä emme elä pikku-Amerikassa.