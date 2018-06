Kotimaa

Tutkimus: Suomen terveydenhuolto on maailman parasta

27.6. 10:38

Kärkisijan jakaa Suomen kanssa kuusi muuta maata.

Kansainvälisen tutkimuksen mukaan Suomen julkisesti rahoitettu terveydenhuolto on saatavuuden ja laadun osalta maailman parasta, tiedottaa HUS. Suomen kanssa ensimmäisen sijan jakavat Islanti, Norja ja neljä muuta maata.



Suomessa terveydenhuollon kustannukset ovat muita vertailumaita pienemmät.



Tulos käy ilmi Global Burden of Disease -ryhmän laajoissa tutkimuksissa, joissa on tarkasteltu muun muassa sairauksien esiintyvyyttä, riskitekijöitä ja tappavuutta 200 maassa. Lisäksi tutkimuksessa on vertailtu terveydenhuollon rahoitusta, laatua ja saatavuutta.