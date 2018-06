Kotimaa

Tänään lämpötila nousee lähelle hellerajaa

Länsiluoteinen tuuli on kohtalaista. Etelän sisämaassa on jopa helteisen lämmintä, maan keskiosassa päivälämpötila on 20 - 24 astetta. Pohjois-Pohjanmaalla päästään noin 18 asteeseen. Etelä-Lapissa päivälämpötila on 15 – 19 astetta ja Pohjois-Lapissa 10 - 15 astetta.Torstaina etelässä on aurinkoista ja poutaa.Pohjois-Pohjanmaan tienoille ja Kainuuseen muodostuu sadealue, jossa sade on paikoin runsasta. Sadealue yltää osin myös maan keskiosaan ja Etelä-Lappiin. Pohjois-Lapissa pilvipeite rakoilee ja tulee paikallisia kuurosateita. Maan eteläosassa voimistuu lounaistuuli.Etelän sisämaassa on hellettä, maan keskiosassa päivälämpötila on poutaisella alueella 20 - 24, sateessa noin 15 astetta. Pohjoisessa on noin 15 astetta ja Pohjois-Lapissa 10 - 15 astetta.Perjantaina lännestä saapuu voimakas matalapaine, joka tuo runsaita sateita maan etelä- ja keskiosaan sekä Pohjois-Pohjanmaalle. Myös ukkonen jyrähtelee maan keski- ja itäosassa.Lapissa on enimmäkseen poutaa ja pilvipeite rakoilee. Etenkin maan länsiosassa ja keskivaiheilla puhaltaa voimakas pohjoisen ja luoteen välinen tuuli.Päivälämpötila on laajalti 12 – 15 astetta, Pohjois-Lapissa 7 - 10 astetta. Itä-Suomessa itärajalla on lämpimintä ja vielä päästään vähän 20 asteen yläpuolelle.