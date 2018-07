Valma, 12, näki murhayönä tiellä leveähampaisen miehen – karmivat spekulaatiot Kyllikki Saaren murhaajasta alkoivat levitä

Kotimaa

Valma, 12, näki murhayönä tiellä leveähampaisen miehen – karmivat spekulaatiot Kyllikki Saaren murhaajasta alk





Poliisi profiloi ruumiin löytymisen jälkeen raa’an surmatyön tekijän seksuaalirikolliseksi.









Poliisin luupin alle joutuikin paikkakunnalla mielisairaiksi tai muuten omituisiksi tiedettyjä miehiä.













Yllä olevalla videolla kerrotaan, miten Kyllikki Saaren viimeinen kotimatka eteni.