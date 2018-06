Kotimaa

Perheenisä löi pientä lasta Ruotsin-laivan tax-freessa – silminnäkijä: ”Poika ihan lennähti eteenpäin”

Näin, miten mies löi poikaa ihan täysillä selkään tai takapuoleen. Se poika ihan lennähti eteenpäin.

Laivan vartija puhui perheelle, joka myönsi, että lasta oli lyöty.

Tallinkin