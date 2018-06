Sotkamon ABC-aseman johtaja kertoo inhimillisestä virheestä, jonka vuoksi polttoaineet sekoittuivat – ”Vastaamme vahingosta”

Kotimaa

Sotkamon ABC-aseman johtaja kertoo inhimillisestä virheestä, jonka vuoksi polttoaineet sekoittuivat – ”Vastaam

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Väärää polttoainetta väärään tankkiin

Väärä polttoaine voi rikkoa moottorin