Poliisi suihkutti autoon kaasua, mies ampui poliisia kohti haulikolla, kaksi poliisia ampui kuljettajaa – näin tilanne eskaloitui 20 sekunnissa moottoritien rampilla Lempäälässä

Poliisi suihkutti autoon kaasua, mies ampui poliisia kohti haulikolla, kaksi poliisia ampui kuljettajaa – näin

”Ensimmäinen ampujaan osunut laukaus ei estänyt toimimasta”

kuljettanut vuonna 1992 syntynyt mies ampui poliiseja päin takaa-ajon päätteeksi ja yksi poliiseista sai osuman ylävartaloon ja kasvoihin. Tämän jälkeen kaksi poliisia ampui miestä. Mies kuoli.Syyttäjän mukaan poliisit olivat ampuessaan hätävarjelutilanteessa.– Selvityksen perusteella tilanteessa on toimittu asianmukaisesti eikä asiassa ole syytä epäillä rikosta, poliisin aseenkäyttöä selvittänyt kihlakunnansyyttäjä Jukka Haavisto toteaa tiedotteessaan.Takaa-ajotilanne sai alkunsa tavanomaisesta liikennevalvonnasta. Auton rähjäisyys ja epäsiisteys kiinnittivät poliisipartion huomion Lempäälän Moisiossa Pirkanmaalla ja partio pysäytti ajoneuvon. Autoilija kuitenkin lähti poliiseja pakoon, minkä jälkeen poliisi kiilasi auton moottoritien ramppiin.Syyttäjän selvityksessä kerrotaan, että kiilaamisen jälkeen yhteensä neljä poliisia lähestyi pakenijan autoa. Poliisit yrittivät avata auton ovia ja rikkoivat ikkunoita. Yksi poliiseista suihkutti kaasua auton sisälle, minkä jälkeen kuljettaja ampui tuulilasin läpi tätä kohti omatekoisella haulikolla. Heti tämän jälkeen kaksi muuta poliisia ampuivat kuljettajaa ja autoa päin. Koko tilanne kesti noin 20 sekuntia, syyttäjä toteaa.Syyttäjän mukaan poliisit arvioivat tilanteen asianmukaisesti jokaisen laukauksen jälkeen uudelleen. Toinen poliiseista ampui useita laukauksia ja toinen kerran.Syyttäjä myös piti varteenotettavana mahdollisuutena, että kuljettaja olisi jatkanut poliiseja kohti ampumista.– Ensimmäinen häneen osunut laukaus ei ollut estänyt häntä toimimasta ja pyrkimästä ottamasta käyttöön toista asetta, jolloin tilanne oli edelleen jatkunut.Muun muassa muiden aseiden sijaintipaikan perusteella mies pyrki saamaan muita aseita käyttöönsä, syyttäjä toteaa.Miehen autosta löytyi yhteensä neljä omatekoista asetta, kertoi huhtikuussa keskusrikospoliisi, joka tutkii poliisiin kohdistunutta ampumista. Asiaa on tutkittu murhan yrityksenä ja törkeänä ampuma-aserikoksena. Esitutkinta on krp:ssä vielä kesken.Tapaukseen liittyen poliisi ratsasi rengasliikkeen Lempäälässä. Videon näet alla.