Kotimaa

Helteet lähestyvät – luvassa jopa 28 astetta

Suuressa osassa maata sää on poutainen pilvisyyden vaihdellessa.Päivälämpötila on sisämaassa 20 - 23 astetta Etelä-Lappia myöten. Rannikolla ja Pohjois-Lapissa on viileämpää. Yölämpötila on 10 asteen vaiheilla.Keskiviikkona sää on aurinkoista ja poutaista suuressa osassa maata. Keski- ja Pohjois-Lapissa sää pilvistyy. Päivälämpötila kohoaa etelän sisämaassa jopa hellelukemiin,Pohjois-Suomen eteläosassa ollaan noin 18 astetta, Pohjois-Lapissa 10 - 13 asteessa.Yölämpötila on etelässä 10 – 15 astetta, pohjoisessa 5...10 astetta.Torstaina maan etelä- ja keskiosassa aurinkoinen ja monin paikoin helteinen sää jatkuu. Etelän sisämassa päästään jopa 28 asteeseen. Pohjoisessa on pilvistä ja huomattavasti viileämpää, päivän ylin on 15 - 20 astetta.