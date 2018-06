Kotimaa

Yksi ihminen kuoli omakotitalon palossa Riihimäellä – kaksi muuta pääsi ulos

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yksi ihminen on kuollut asuintalon tulipalossa Riihimäellä varhain tiistaiaamuna, kertoo Kanta-Hämeen pelastuslaitos.Puolitoistakerroksisessa omakotitalossa oli palon syttyessä kolme ihmistä, joista kaksi pääsi pelastautumaan ulos talosta, pelastuslaitokselta kerrotaan. Kolmas talossa ollut menetti henkensä.Palo on päivystävän palomestarin mukaan saanut alkunsa talon alakerrasta. Palon syttymissyyhyn hän ei ota kantaa. Palovauriot rajoittuvat pääosin syttymishuoneeseen, mutta savuvaurioita on koko rakennuksessa.Pelastuslaitos sai hälytyksen Hakakadulle yöllä ennen kahta. Palosta ei aiheutunut vaaraa ympäristön muille asunnoille.Poliisi tutkii palon syttymissyytä.