Omaan rysäänsä hukkunut oli kokenut kalastaja – liikkui Perämerellä kuusimetrisellä avoveneellä

Hänellä oli asianmukaiset varusteet, muun muassa kelluttava takki päällä.





Kyllä siellä oli kova keli, puuskittainen tuuli.