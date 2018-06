Kotimaa

Asiantuntijat varoittavat karusta ilmiöstä: Lapsiperheiden talous kuralla kesän jälkeen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ei tulla ajatelleeksi, että osamaksukin tarkoittaa velaksi ostamista.









Rahan taju mennyt





mailto:uutiset@iltasanomat.fi