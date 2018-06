Kotimaa

Elina ällistyi nähtyään Luhangan koivut kauppareissulla: Juhannusmyrsky oli niittänyt kuin viikate

Puiden raivaaminen pääasiallisesti maanomistajan vastuulla





Meteorologi ei usko koivun olleen terve