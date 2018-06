Kotimaa

Kaarina nousi pyörän selkään ja katosi jäljettömiin – oletko nähnyt tätä naista Porissa?





Lounais-Suomen poliisi kaipaa silminnäkijähavaintoja Porissa 25.6. aamulla ennen kahdeksaa kadonneesta Kaarina Mastomäestä.Poliisin mukaan Mastomäki on lähtenyt kotoaan Valtakadulta Porin keskustasta ilmeisesti polkupyörällä.Mastomäki on 77-vuotias, 155 cm pitkä, hoikka ja hänellä on vaaleat hiukset. Poliisin mukaan Mastomäki on liikkeellä tummansinisellä naisten polkupyörällä, jossa on musta kori edessä.Havainnot Mastomäestä pyydetään ilmoittamaan hätänumeroon 112.