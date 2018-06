Kotimaa

Älä kehu lastasi väärin

Kyse ei ole

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Me aikuiset tunnistamme itsessämmekin muuttumattoman ajattelutavan aiheuttaman jumin.

Muuttumattoman

Aino, 15, on aina ollut kympin tyttö matikassa. Yläkoulussa tehtävien vaikeutuessa hänen arvosanansa ovat päässeet putoamaan. Aino ahdistuu, ja alkaa kyseenalaistaa identiteettiään. Enkö olekaan älykäs? Eikö minulla olekaan matikkapäätä? Ahdistus aiheuttaa lamaantumista ja numerot jatkavat laahaamistaan.Pete, 9, on suomessa tasainen kasin oppilas. Hän sai välillä seiskoja, mutta opettajan ja vanhempien tsempatessa yrittämään kovemmin, numero nousi takaisin kasiin. Pete on päättänyt, että ensi vuonna numero on ysi: hän aikoo lukea niin paljon, että niin käy.Kahdessa aiemmassa kolumnissani käsittelin geenien ja ympäristön roolia ihmiseksi kasvamisen ja ihmiseksi kasvattamisen näkökulmasta. Vaikka geenilotto olisi arponut vain muutaman lisänumeron eikä ympäristökään ole kuin Strömsössä, voi menestymiseensä onneksi silti vaikuttaa – ja vieläpä hätkähdyttävän paljon.mistään amerikkalaistyyppisestä positiivisuusajattelusta tai pokkarihyllyn self-help-neuvosta, vaan tieteestä. Psykologian professori, motivaatiotutkija Carol Dweckin uraauurtava tutkimuslöytö muutaman vuoden takaa osoitti, että meidän jokaisen toimintaa ohjaa joko kasvun ajattelutapa (growth mindset) tai muuttumaton ajattelutapa (fixed mindset). Dweck huomasi, että se, kumpaa ajattelumallia ihminen soveltaa, vaikuttaa oleellisesti siihen, miten hän pärjää koulussa tai työelämässä, tai jopa sosiaalisissa suhteissa.Kasvun ajattelutapaan uskova ajattelee, että vaikka menestymiseen vaikuttavat myös synnynnäiset ominaisuudet, suurelta osin pärjääminen on kovan työn ja sinnikkyyden tulosta. Muuttumattoman ajattelumallin omaksunut puolestaan ajattelee, että hän on synnynnäisesti sellainen kuin on, eikä menestymiseen juuri voi siksi vaikuttaa.Me aikuiset tunnistamme itsessämmekin muuttumattoman ajattelutavan aiheuttaman jumin. ”Ei minulla ole kielipäätä” tai ”en ole koskaan osannut puhua ihmisten edessä” ovat kuultuja lausahduksia. Kyseessä on vahva käsitys omasta, muuttumattomasta persoonasta. Tällainen ajattelu voi estää ihmistä saavuttamasta todellista potentiaaliaan.ajattelumallin vangiksi jääminen ei auta myöskään valmiiksi lahjakasta lasta, kuten Ainon tapaus näyttää. Dweck on osoittanut tutkimuksissaan, että älykkääksi hehkutettu lapsi luovuttaa helpommin vaikeuksien edessä, toisin kuin lapsi, jota on kehuttu ahkeruudesta.Hyvä uutinen on, että ajattelumallinsa voi muuttaa aikuisenakin. Myös vanhempien rooli lasten kannustamisessa on hyvin tärkeä siinä, millaiseksi lapsen ajatusmalli kehittyy. Kehumalla lasta ahkeruudesta ja sinnikkyydestä eikä synnynnäiseksi koetusta ominaisuudesta kuten älykkyydestä, on mahdollista tukea kasvun ajatusmallin juurtumista lapseen. Ei ajattelulla tietenkään kaikkeen voi vaikuttaa. Vaikutukset ovat kuitenkin niin merkittäviä, että olisi suurta typeryyttä olla ottamatta ajattelun merkitystä huomioon.Älä siis kehu lastasi älykkyydestä, vaan kehu häntä ahkeruudesta.Kirjoittaja on 40-prosenttinen kotiäiti ja 60-prosenttinen uraäiti.