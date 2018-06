Kotimaa

Lahden öistä ampumista tutkitaan kahtena murhan yrityksenä – poliisi pyytää havaintoja 22-vuotiaan liikkeistä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kiinniotettu

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005731916.html

Kiinniottopaikan

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005732060.html

Poliisin