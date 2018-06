Kotimaa

Joensuun baari­puukotus syyte­harkintaan: 18-vuotias löi nyrkillä, 20-vuotias iski teräaseella useita kertoja

Joensuulaisessa yökerhossa vappuaaton vastaisena yönä tapahtunut puukotus on edennyt syyteharkintaan tapon yrityksenä, kertoo Itä-Suomen poliisi.Poliisi sai 30. huhtikuuta kello kahden jälkeen yöllä hälytystehtävän Joensuun keskustassa sijaitsevaan yökerhoon. Ilmoituksen mukaan yökerhossa oli puukotettu miestä. Paikalle meni useita poliisin ja ensihoidon yksiköitä.Paikalta otettiin kiinni 20-vuotias epäilty sekä löydettiin 18-vuotias asianomistaja, joka sai vakavia vammoja puukon iskuista.selvisi, että miesten välillä oli ollut riitaa jo pidempään. 20-vuotiaan epäillään uhanneen 18-vuotiasta miestä laittomasti teräaseella jo tammikuussa 2018.29.–30. huhtikuuta välisenä yönä miehille oli syntynyt riitaa. Riita kärjistyi niin, että 18-vuotiaan epäillään pahoinpidelleen nyrkillä lyömällä 20-vuotiasta ennen kuin 20-vuotias löi 18-vuotiasta useita kertoja teräaseella.20-vuotias on ollut vangittuna koko esitutkinnan ajan. Tapaus etenee syyteharkintaan Itä-Suomen syyttäjänvirastoon. Syyte asiassa on nostettava 18. heinäkuuta mennessä.