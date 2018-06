Kotimaa

Kaksi miestä kärähti monikymmenkertaisesta kortitta ajosta Oulussa

Oulussa kaksi miestä kärähti monikymmenkertaisesta ajo-oikeudetta ajosta viikonlopun loppupuolella, ilmoittaa poliisi.Sunnuntaiaamuna poliisipartio pysäytti epävarmasti liikkuvan auton. Auton kuljettajalla ei ollut voimassaolevaa ajo-oikeutta. Viimeisen vuoden aikana hän on jäänyt kiinni kortitta ajosta 32 kertaa.Poliisi otti ajoneuvon haltuunsa. Partio kirjasi myös rikosilmoituksen liikenneturvallisuuden vaarantamisesta sekä kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta.Maanantaina aamuyöllä poliisi pysäytti toisen miehen, joka vuoden aikana on jäänyt kiinni kortitta ajosta 24 kertaa. Mies on ollut ajokiellossa viime elokuusta lähtien.Mies otettiin poliisin suojiin rattijuopumuksesta ja huumausainerikoksesta epäiltynä.