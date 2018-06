Kotimaa

Lotossa kaksi 6+1 -tulosta – tässä juhannusviikon arvonnan oikeat numerot

Juuri nyt

Lotossa kaksi 6+1 -tulosta – tässä juhannusviikon arvonnan oikeat numerot

24.6. 22:29

Lotto Täysosumaa ei löytynyt, joten potti nousee ensi viikolla viiteen miljoonaan euroon.

Lotossa ei löytynyt yhtään täysosumaa, joten 3,6 miljoonan euron potti jäi jakamatta.



Kierroksen 25/2018 oikea rivi on 5, 16, 26, 27, 33, 36, 40 sekä lisänumero 12. Plusnumero on 30.



6+1 oikein -rivejä löytyi kaksi kappaletta. Voitto-osuus on reilut 202 000 euroa.



Arvonta suoritettiin juhannusviikolla poikkeuksellisesti sunnuntaina. Lotossa on ensi viikolla tarjolla viiden miljoonan euron potti.