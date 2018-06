Juhannuskännääjät työllistivät urakalla poliisia: ”Promillemäärä huomioiden juhannuksen vietto oli aloitettu jo vuonna 2017”

Kotimaa

Kun on pitkät pyhät ja juopotellaan useampi vuorokausi, niin ongelmat kärjistyvät perhepiirissä.

”Juhannuksen vietto aloitettu jo viime juhannuksena”

Rattijuoppo kertoi olleensa ”jäätelön hakureissulla”

Putkareissuja ja ylinopeuksia

Juhannus tavallista rauhallisempi