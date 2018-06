Kotimaa

Mies teurasti tuotantoeläimiä raa’asti halal-menetelmällä – sai neljä kuukautta ehdollista

Kaikki alkoi karanneesta vuohesta

Kesällä

asuva entinen pizzeriayrittäjä tuomittiin keskiviikkona Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudessa neljän kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Mies tuomittiin eläinsuojelurikoksesta, eläintunnistusjärjestelmästä annetun lain rikkomisesta sekä ympäristön turmelemisesta. Lisäksi hänet määrättiin eläintenpitokieltoon kolmeksi vuodeksi.Maalis-huhtikuun taitteessa 2017 mies oli ostanut Kauhajoelta maatilan tarkoituksenaan aloittaa tuotantoeläinten pito tilalla. Hän aikoi harjoittaa siellä lihantuotantoa eli kasvattaa ja teurastaa eläimiä.Käräjäoikeudessa mies kertoi, että hän oli tilaa perustaessaan ollut yhteydessä elintarviketurvallisuusvirastoon ja matkustanut sitten Romaniaan selvittääkseen mahdollisuutta tuoda sieltä lampaita Suomeen. Romaniassa ollessaan miehelle oli selvinnyt, ettei lampaiden tuonti Suomeen onnistu.Hän alkoi kuitenkin hankkia eläimiä pikkuhiljaa Suomesta sieltä täältä. Osa eläimistä lahjoitettiin hänelle. Mies muun muassa osti noin neljänkymmenen vuohen erän Ilomantsista vanhalta pariskunnalta.Kaikkiaan tilalle hankittiin yhteensä kymmeniä kanoja ja vuohia, yli sata kalkkunaa, noin sata lammasta sekä muutama nauta ja kani.Noin neljän kuukauden aikana mies teurasti halal-menetelmää käyttäen kahdeksan vuohta, kaksi lammasta ja kaksi sonnia. Halal-teurastuksessa eläimen kaulavaltimo leikataan auki terävällä veitsellä, kun eläin on tajuissaan.2017 poliisit olivat ajaneet miehen maatilan ohi vievää tietä ja huomanneet, että vuohi oli karkuteillä. Poliisit olivat käyneet tilalla ja kutsuneet paikalle eläinlääkärin.Vyyhti alkoi purkautua, kun aluehallintovirasto teki tilalla tarkastuksen karanneen vuohen jälkiseurauksena viime heinäkuussa. Tarkastuksen yhteydessä havaittiin suoritetut halal-teurastukset sekä se, että mies oli haudannut teurasjätettä säännösten vastaisesti peltoon. Lisäksi paljastui, ettei tilalta löytynyt asianmukaista tainnutusvälineistöä, tilalla pidetyiltä vuohilta puuttuivat korvamerkit eikä mies ollut toimittanut eläinrekisteriin tarvittavia tietoja.Miehen kertomuksen mukaan hän oli syönyt halal-teurastetun lihan yhdessä ystäviensä kanssa. Käräjäoikeudessa mies kuvaili, että teurastukset olivat tapahtuneet asianmukaisesti ilman, että eläimet olisivat esimerkiksi huutaneet. Ennen kaulan viiltämistä mies oli sitonut eläinten raajat ja pitänyt niitä maassa.Halal-teurastustapaa on Suomessa mahdollista käyttää uskonnollisista syistä tarkastuseläinlääkärin läsnä ollessa, mutta siinäkin tapauksessa eläin on tainnutettava. Tämän vuoksi käräjäoikeus katsoi, että mies oli teurastustavallaan, jossa eläimiä ei ollut tainnutettu, tahallaan aiheuttanut niille tarpeetonta kärsimystä, kipua ja tuskaa.Käräjäoikeuden mukaan teko ei ollut kokonaisuutena arvostellen törkeä. Mies oli teurastanut eläimet lopettamistarkoituksessa, ja vaikka hän oli menettelyllään aiheuttanut eläimille tarpeetonta kärsimystä, niin käräjäoikeus katsoi, ettei tämä ollut teon tarkoitus.Käräjäoikeus hylkäsi syytteet kirjanpitorikoksesta, lievästä veropetoksesta ja työnantajan ulkomaalaisrikkomuksesta.Tuomio ei ole lainvoimainen.