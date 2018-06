Kotimaa

Nelostie ruuhkautuu pahasti – citymaasturi pyörähti katolleen ”toistaiseksi tuntemattomasta syystä”

poliisilaitokselta kerrotaan, että toinen Nelostien kaistoista on suljettu Kellonväylän ja Haukiväylän välillä Oulun pohjoispuolella. Poliisi ohjaa liikennettä paikan päällä. Nelostie on onnettomuuspaikalla kaksikaistainen.Etelään matkannut citymaasturi on ”toistaiseksi tuntemattomasta syystä” ajautunut oikean puolen ojaan ja pyörähtänyt katon kautta ympäri, kertoo Oulun hätäkeskuksen tiedote.Autossa on ollut kolme henkilöä, joista yksi on loukkaantunut vakavammin ja kuljetettu jatkohoitoon.Paikan päällä on kolme poliisiautoa ja useampi pelastuslaitoksen yksikkö sekä sairaanhoitoautoja.– Paluuliikennettä tietysti on ihan kohtuullisesti, kyllä pieniä jonoja muodostuu, poliisista kerrotaan.Poliisi kertoo, että tämänhetkisten tietojen pohjalta näyttää siltä, että tie saadaan pian käyttöön.