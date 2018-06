Kotimaa

Naiselta vietiin palkasta 165 €/kk puolentoista vuoden ajan – yhtäkkiä kaupunki taipui maksamaan

Lastensuojelussa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kaikki

Naisen

Nainen

Naisen

työskentelevästä naisesta tuli vahingossa palkkataistelun pioneeri.– Ehkä tietämättäni minusta tuli, nainen sanoo soturin roolistaan.Nainen toi ensimmäisenä esille, että kunta-ala on maksanut järjestelmällisesti liian pientä palkkaa. Hänen palkastaan oli vähennetty epäpätevyysalennus, vaikka uusien sopimusten mukaan palkka määräytyy aina tehtävien vaativuuden mukaan.Nainen otti palkka-asian esille luottamusmiehensä kanssa. Alan ammattijärjestö toi asian julkisuuteen.Paljastui, että maassa on paljon muitakin, jotka ovat saaneet useita vuosia liian vähän palkkaa.Heitä on etenkin sosiaalialalla.Nainen haluaa pysytellä nimettömänä, jotta ei joudu vaikeuksiin työpaikallaan.lähti liikkeelle vuonna 2015, kun nainen meni suomalaiseen keskikokoiseen kaupunkiin sosiaalityöntekijäksi. Hänen opintonsa olivat vielä kesken.Hän ryhtyi hoitamaan sijaisuutta kaupungin lastensuojelussa.Nainen ihmetteli palkkanauhan saatuaan, miksi palkasta on vähennetty epäpätevyysalennus.Hän muisteli, miten yliopistolla oli käynyt sosiaalialan ammattijärjestön Talentian edustaja luennoimassa.– Edustaja mainitsi, ettei epäpätevyysalennusta saisi enää ottaa. Se herätti paljon keskustelua. Moni opiskelija totesi, että palkasta vähennetään 5 tai 10 prosenttia.peruspalkka oli 3 300 euroa. Epäpätevyys­alennus merkitsisi hänelle 165 euron vähennystä kuukausipalkkaan.Nainen tiedusteli ammattijärjestöltä, mitä palkka-asialle pitäisi tehdä. Häntä kehotettiin ottamaan esille työnantajan kanssa.– Otin asian esille lähiesimiehen kanssa. Hän sanoi, että meillä on aina ollut tällainen käytäntö ja vähennämme epäpätevyysalennuksen palkasta.Työnantaja vetosi myös siihen, ettei nainen epäpätevänä voi tehdä kaikkia päätöksiä.– Se ei voi olla riittävä peruste, koska työni oli aivan samaa kuin päteväkin tekee.Nainen antoi asian luottamusmiehen hoidettavaksi.muistaa vain, että asia eteni hitaasti. Kesti puolitoista vuotta ennen kuin työnantaja suostui maksamaan korvaukset takautuvasti.– Olin vähällä luovuttaa. Usko asiaan meni, mutta sitten vähän yllättäen tupsahti sähköpostiviesti, että nyt on päätetty maksaa.Hän sai korvausta takautuvasti noin 600–700 euroa.– Loppupeleissä se ei ollut mikään suuri summa. Se oli enemmän periaatekysymys.Nainen valmistui myöhemmin yhteiskuntatieteiden maisteriksi pääaineena sosiaalityö.Hän toimitti tutkintotodistuksen työnantajalle. Seuraavan kuukauden palkassa hän alkoi saada täyttä palkkaa.tapaus herätti keskustelua hänen työpaikallaan.– Osa miettii, pitääkö lähteä perimään saatavia takautuvasti. Olen kannustanut ihmisiä hakemaan.Tapaus on vaikuttanut ainakin siihen, että uusia työntekijöitä palkattaessa kaupunki on maksanut täyttä palkkaa työtehtävien vaativuuden mukaan.