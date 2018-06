Italian-koneeseen nouseva matkustaja kuuli karmean uutisen: Ruumaan lastattu Lola-koira oli karannut kiitotielle – löytyi myöhemmin putkasta Vantaalla

Kotimaa

Italian-koneeseen nouseva matkustaja kuuli karmean uutisen: Ruumaan lastattu Lola-koira oli karannut kiitotiel









Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Putkareissu järkytti









Reklamaatio lentoyhtiölle





Loppu hyvin kaikki hyvin