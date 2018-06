Kotimaa

Ilmatieteen laitoksen meteorologi lupaa valoa juhannussään ankeuteen: Huomenna jopa +20!

Vaikka





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ensi viikoksi matalapainetta

Huomenna





Harvinaisen tuulinen juhannus

Eilistä





Muutoin