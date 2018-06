Kotimaa

9 vinkkiä: Hyönteistutkija kertoo, mikä on paras tapa välttää hyttyset: ”Tätä ohjetta suomalaiset inhoavat”

Hyttyset

Hyönteistutkija

On olemassa tutkimuksia, joiden mukaan hyttyset suosivat kännissä olevia ihmisiä.

Huldénin

9 vinkkiä, miten pidät hyttyset loitolla