Juhannuksen sää jatkuu viileänä: Sateita tulee yhä ja tuuli puuskissa jopa yli 20 metriä sekunnissa

Yllä olevalla videolla juhannusaaton sää Kokkolassa: Rakeita tuli oikein kunnolla.

Saimaalla yhä tuulista

Juhannuksen sää jatkuu tänään viileänä koko maassa, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta.Jyväskylästä pohjoiseen tulee yhä kuurottaista tai jatkuvampaa sadetta. Lapissa ukkonenkin voi jyrähdellä iltapäivällä. Matalapaineen alue liikkuu vähitellen kohti pohjoista, ja sää selkenee iltaa kohti.Maan etelä- ja itäosissa juhannuspäivää vietetään enimmäkseen poutaisessa säässä. Etelässä mahdolliset sadekuurot ovat yksittäisiä ja heikkoja. Etenkin etelärannikolla päivästä on tulossa poutainen.Lämpötilat ovat etelässä ja idässä 16–17 asteen tienoilla. Pohjoisempana jäädään 12–15 asteeseen.Kovia tuulenpuuskia voi esiintyä lähinnä maan itäosissa. Paikallisesti tuulen nopeus voi kohota puuskissa yli 20 metriin sekunnissa.Saimaalla ja muualla Itä-Suomessa on voimassa tuulivaroitus. Saimaalla tuuli on kovinta aamulla, ja päivän mittaan kovimmat tuulet siirtyvät pohjoiseen Kainuun suuntaan. Merialueille ei ole enää lainkaan tuulivaroituksia.Metsäpalovaroituksia ei ole tällä hetkellä voimassa missään päin Suomea.Sunnuntaina etelärannikolle ja maan itäosiin nousee uusia sateita, mutta muuten päivä on poutainen.Lämpötilat ovat huomenna suuressa osassa maata 15–18 asteessa. Pohjanmaalla ja maan itäosassa voidaan yltää paikoin yli 20 asteeseen.