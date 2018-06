Kotimaa

Juhannuspäivän aamuna noin 7000 kotitaloutta on ilman sähköä

23.6. 5:11

Voimakkaan tuulen takia sähköt ovat edelleen poikki monesta kotitaloudesta.

Juhannuspäivänä puoli viiden aikaan aamulla sähköt olivat poikki noin 7 000 kotitaloudelta, ilmenee Energiateollisuuden sähkökatkokartasta.



Sähköjä oli poikki reilulla 50 paikkakunnalla.



Ilmatieteen laitos on antanut tuulivaroituksen Etelä-Karjalaan, Etelä-Savoon, Pohjois-Savoon, Pohjois-Karjalaan ja Kainuuseen.



Juhannuspäivän vastaisena yönä pelastuslaitos on hälytetty monella paikkakunnalla sammuttamaan erilaisia tulipaloja, mutta henkilövahinkoja ei ole tiettävästi paloissa tullut. Ihmisiä on lisäksi pelastettu vedenvarasta. Tällä hetkellä kuitenkin vain yhden ihmisen epäillään hukkuneen Rantasalmella Etelä-Savossa veneen upottua eilen alkuillasta.