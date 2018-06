Kotimaa

Kuuden auton ketjukolari nelostiellä – juhannuksen menoliikenne ruuhkautuu Lahdessa

Nelostiellä Lahdessa, noin puolitoista kilometriä Kujalan liittymästä etelään on sattunut kuuden auton ketjukolari, kertoo Hämeen poliisi.

