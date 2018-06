Kotimaa

Suuri asuinrakennus palaa Valkeakoskella – palovahingoista tulossa suuret

22.6. 11:36

Noin neljänsadan neliömetrin kokoinen vanha asuinrakennus palaa Valkeakosken Kuurilantiellä, kertoo Pirkanmaan pelastuslaitos.

Pelastuslaitoksen mukaan tulipalo on täyden palon vaiheessa ja palovahingoista on tulossa suuret.



Tulipaloa on sammuttamassa kymmenkunta pelastuslaitoksen yksikköä. Mahdollisista henkilövahingoista ei toistaiseksi ole tietoa.