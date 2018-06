Kotimaa

Pyöriäisistä kerätään havaintoja – Itämeren ainoa oma valaslaji on äärimmäisen uhanalainen

21.6. 23:09

Ympäristöministeriö ja Ahvenanmaan maakuntahallitus keräävät havaintoja äärimmäisen uhanalaisesta pyöriäisestä, joka on ainoa Itämerellä säännöllisesti esiintyvä valaslaji.

Pyöriäisen Itämeren kannaksi arvioidaan noin 500 yksilöä. Havaintoja eläimestä kerätään paitsi yleisöltä, myös vedenalaisen akustisen seurannan avulla.



Ulkoisesti delfiiniä muistuttavista pyöriäisistä on vuonna 2001 alkaneiden kampanjoiden aikana tehty yhteensä 70 varmistettua havaintoa 120 yksilöstä Suomen aluevesillä.



Pyöriäisen tunnistaa helpoimmin selän keskellä olevasta matalasta, kolmiomaisesta evästä. Muodoltaan pyöriäinen on lyhyt ja pyöreähkö. Siltä puuttuu delfiinilajeille ominainen kuono. Se on 145–160 senttimetriä pitkä ja 50–60 kilon painoinen. Havainnot voi ilmoittaa Ympäristöhallinnon verkkosivuilla.