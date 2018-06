Kotimaa

Demariedustaja sote-valiokunnan kohukokouksesta: ”Tuntui, että keskusta on valmis tekemään mitä tahansa”

Katso Heikkisen kommentit otsikon alla olevalta videolta.

kyvyn – raju syytös puheenjohtaja Kiurua kohtaan

https://www.is.fi/politiikka/art-2000005728834.html

https://www.is.fi/politiikka/art-2000005728949.html

Myös

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Niin ikään





Niin

Sinisten