Kotimaa

Näin pelastat veneestä pudonneen – älä missään nimessä anna omaa kättä avuksi

Kesäilta,

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Miten sitten toimia, jos kaveri putoaa veneestä? Yleisin virhe on yrittää nostaa kaveri takaisin veneeseen.