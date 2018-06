Kotimaa

Mies ampui konepistoolin sarjatulella kohti ihmistä Lahdessa – poliisi julkaisi kuvan YES YOU CAN -paitaan pukeutuneesta epäillystä

21.6. 12:41

Poliisi on selvittänyt maanantaina noin kello yksi yöllä Lahden Kasakkamäentiellä sattunutta ampumavälikohtausta.





Asiasta tekee erikoisen se, ettei kukaan ole ilmoittautunut poliisille olleensa ampumisen kohteena ja näin ollen olisi tapon yrityksen asianomistaja. Poliisin päästyä tapahtumapaikalle muutama minuutti ampumisen jälkeen, paikalta ei löytynyt ihmisiä eikä verijälkiä.



Poliisilla on kuitenkin hallussaan turvakameran kuvaa, johon ampuminen tallentui.



Ampujaksi epäilty lahtelainen noin 30-vuotias mies on otettu kiinni ja Päijät-Hämeen käräjäoikeus vangitsi hänet eilen keskiviikkona tapon yritykseen ja törkeään ampuma-aserikokseen epäiltynä.

Poliisi pyrkii nyt selvittämään ampujan liikkeitä sunnuntain ja maanantain välisenä yönä. Ampujalla on ollut tekohetkellä päällään college-paita, jonka sekä selkä- että etupuolella lukee ”YES YOU CAN”.







Havainnot paitaan pukeutuneesta lyhythiuksisesta miehestä sunnuntain ja maanantain väliseltä yöltä voi soittaa numeroon 0295437444 tai laittaa sähköpostilla: pitkakestoinentutkinta.ph.hame@poliisi.fi



Hämeen poliisi tiedotti aiemmin viikolla, että Kasakkamäentiellä oli maanantaina ammuttu kerrostalon seinää.



