Vanha äiti keksi tehokkaan tavan näpäyttää törkeyksiä tehnyttä poikaansa – perintö sivu suun

Yllä olevalla videolla kerrotaan tarina siitä, miten ottopoika sai ison maatilan, mutta menetti perinnön.





Laissa mainitaan kunniaton ja epäsiveellinen elämä. Sen mittaaminen on usein vaikeasti arvioitavissa.

Perinnöttömäksi tekemiseen ei riitä se, että lapsella on kova viinanhimo, ja kaikki menee kurkusta alas.





Oikeuden ratkaisun mukaan äidillä oli oikeus tehdä poikansa perinnöttömäksi, ja hovioikeus oli samaa mieltä.

Vanhemmat tekivät poikansa perinnöttömäksi, koska poika loukkasi heitä viettämällä kunniatonta elämää kymmenkunta vuotta juopottelemalla ja työtä vieroksumalla.

Työssäkäynti ei maittanut pojalle, mutta viinamäki veti häntä ja hänen puolisoaan vuosikaudet.

