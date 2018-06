Kotimaa

Varakas arabiherra löi Lapin-lomalla tiskiin niin erikoisen pyynnön, ettei se unohdu

Videona Antero Isolan Lapissa kuvaama revontulivideo, jossa näkyy myös tulipallon matka.

Hän otti tiedon tyynesti vastaan ja kunnioitti meidän kulttuuriamme.

Myös tuntemattomat miljonäärit haluavat Lappiin

Eilenkin kävi kaiken näköisiä tähtiä, joista ei voi nimillä puhua.

Vuosia sitten täällä kävi pariskunta lapsen ja lapsenhoitajan kanssa yksityiskoneella. Paluumatkalla lentokentälle rouva halusi vielä pistää euroloton vetämään.

Täällä oli juuri maailmankuulu rockstara, jonka tiesivät koko henkilökunta ja vieraat, mutta itse en häntä tunnistanut.

Arabiherra halusi teurastaa poronvasan

Kerran, kun vieraana ollut pari ei osannut päättää lounasta, tilasimme heille yhdeksän erilaista vaihtoehtoa.

Yhdeksän erilaista lounasvaihtoehtoa

Juuri sitä tiettyä viskiä

Helikopterilla tyhjään Ranuan eläinpuistoon

Vieraat ovat koodinimillä Mr. ja Mrs. Smith

Perhe lensi yksityiskoneella ja pisti euroloton vetämään

Loman kohokohta voi olla pulkkailu

Rocktähti jäi tunnistamatta

Yksityiskone kyllä kulkee

Osalla viisi kännykkää, osa katkaisee kaikki yhteydet