Vantaan Golfpuistoa epäillään törkeästä ympäristön turmelemisesta ja törkeästä petoksesta

21.6. 10:49

Poliisi on alkanut tutkia asiaa Vantaan kaupungin tekemän tutkintapyynnön perusteella.

Poliisi epäilee Vantaan Golfpuistoa törkeästä ympäristön turmelemisesta ja törkeästä petoksesta, tiedottaa poliisi. Poliisi epäilee, että kaupungilta vuokratulle alueelle on läjitetty luvanvastaisesti moninkertainen määrä maa-ainesta. Poliisi epäilee, että alueelle on tuotu maa-aineksia, joiden haittapitoisuudet ylittävät sallitut raja-arvot.



Vantaan kaupungin mukaan toiminnasta on saatu arvioiden mukaan useiden miljoonien eurojen arvosta taloudellista hyötyä.



