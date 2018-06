Kotimaa

MTV Uutisten vastaavaksi päätoimittajaksi Tomi Einonen

MTV Uutisten vastaavaksi päätoimittajaksi Tomi Einonen

21.6. 10:08

MTV Uutisten vastaavaksi päätoimittajaksi on nimitetty Tomi Einonen, 48. Hän on hoitanut tehtävää virkaatekevänä sen jälkeen kun Merja Ylä-Anttilan kerrottiin siirtyvän Ylen toimitusjohtajaksi.



Einonen on toiminut liki 20 vuotta MTV:n uutistoiminnassa. Hänet on nimitetty myös MTV:n sisältöjä tuottavan Mediahubin toimitusjohtajaksi.



Tiedotteen mukaan MTV Uutiset satsaa Einosen johdolla uutistoiminnan yhä vahvempaan digitalisointiin. Tarkoituksena on myös lisätä reaaliaikaista uutispalvelua.