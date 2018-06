Kotimaa

Villasukat jalkaan - juhannuksesta tulossa sateinen ja tuulinen

Juuri nyt

Muualla maassa sää on aluksi enimmäkseen poutainen ja pilvisyys lisääntyy vähitellen etelästä alkaen. Iltaa kohden lounaasta saapuu matalapaine sateineen, ja sateet leviävät maan etelä- ja keskiosaan. Tuuli voimistuu.Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 16 – 19 astetta, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa 15 – 18 astetta, Etelä- ja Keski-Lapissa 13 – 17 astetta ja Pohjois-Lapissa 8 - 12 astetta.Juhannusaattona matalapaine liikkuu kohti pohjoista ja suuressa osassa maata tulee ajoittain sateita. Paikoin voi tulla myös ukkoskuuroja. Pilvisyys on etenkin maan länsi- ja pohjoisosassa runsasta, itäosassa pilvipeite voi rakoilla.Tuuli on kohtalaista tai navakkaa ja puuskissa voimakasta, maan etelä- ja keskiosassa etelän ja lännen välille kääntyvää ja pohjoisosassa pohjoisen ja idän välistä.Päivälämpötila on maan länsiosassa 10 – 15 astetta, itäosassa 16 – 18 astetta ja pohjoisosassa 12 - 17 astetta. Pohjois-Lapissa on paikoin viileämpää.Juhannuspäivänä matalapaine siirtyy pohjoiseen ja sateita tulee enimmäkseen maan pohjoisosassa, mutta myös etelä- ja keskiosassa tulee paikoin kuurosateita. Pohjois-Suomessa voi tulla paikoin ukkoskuuroja. Pilvisyys vaihtelee maan etelä- ja keskiosassa, pohjoisosassa on laajalti pilvistä.Enimmäkseen lännenpuoleinen tuuli on kohtalaista tai navakkaa, puuskissa voimakasta.Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 14 - 18, pohjoisosassa 10 - 15 astetta. Luoteis-Lapissa on paikoin viileämpää.Jos olet estynyt pääsemään juhannuksen viettoon tai haluat vain nostattaa alkavan juhlaviikonlopun tunnelmaa, kuuntele ISTV:n äänimaisemapodcast mittumaari-illasta järven rannalla.