Ratapiharemontti tyssää osan junista Pasilaan – Näin pääset Helsinkiin juhannuksen jälkeen

Ensimmäinen vaihe koskee K- ja N-junaa sekä kehärataa

Keravaan

Tarkoituksena lisätä kapasiteettia pitkällä tähtäimellä

Tiedossa voi olla tungosta junissa

Kotikangas