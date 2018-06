Vantaan kuningasboa yhä omilla teillään – Palomies aiemmista karkureista: kadonnut käärme luikersi kotiin vessanpöntöstä

Kotimaa

Vantaan kuningasboa yhä omilla teillään – Palomies aiemmista karkureista: kadonnut käärme luikersi kotiin vess

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Käärme löytyi naapurista

Alla olevalla videolla Suomen herpetologisen yhdistyksen puheenjohtaja Johanna Raulio esittelee oman lemmikkikuningasboansa ja antaa vinkkejä kadonneen käärmeen etsintään.

Lokeista soitellaan enemmän kuin käärmeistä





https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005724625.html

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005725487.html

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005725010.html