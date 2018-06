Kotimaa

Paavo Väyrynen perusti uuden valtuustoryhmän – kertoi asiasta 15 sanan tiedotteella

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005718952.html

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005727587.html