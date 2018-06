Kotimaa

Erikoinen onnettomuus: kontti tippui kuorma-autosta keskelle kehätietä – poliisi ohjaa liikennettä Vantaalla

Lukijan lähettämistä kuvista näkyy, kuinka keskelle ajokaistaa on tippunut kuorma-autosta iso kontti. Lukija tuli paikalle, kun poliisi oli jo ohjaamassa liikennettä. Kaista oli suljettu liikenteeltä.Lukija kertoo, että paikalla oli kuorma-auton jarrutusjäljet. Niistä päätellen ajoneuvo oli lähtenyt heittelehtimään puolelta toiselle.– En tiedä olisiko tuuli ottanut kiinni, lukija pohtii.Itse kuorma-auto oli pysähtyneenä tapahtumapaikan viereen. Sillä oli edelleen kyydissä toinen samanlainen kontti.Lukija kertoo, että tapahtumapaikka on hieman ennen Vantaan Ikeaa länteen päin mennessä. Paikalla oli miehen mukaan jo alkuiltapäivästä hieman ruuhkaa.Helsingin poliisista vahvistetaan, että poliisi on paikalla. Yleisjohtajan mukaan tällä hetkellä selvitetään miten kontti on ollut sidottu ajoneuvoon, ja miten se saadaan tieltä pois.Poliisi sai hälytyksen noin kello 13.15.