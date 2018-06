Kotimaa

Voivatko vanhemmat jättää velkaisen lapsensa ilman perintöä? Professori paljastaa keinon

Aivan tavallinen tarina on, että perheen kolmesta lapsesta yksi on menestyjä, toinen on alkoholisti ja kolmas on mielenterveysongelmainen.

Oheisella videolla annetaan neuvoja testamentin laatimisiin.

Vanhemmat voisivat sivuuttaa ylivelkaisen perillisen tekemällä testamentin

Aikaikkuna on hyvin lyhyt, mutta nopea velkoja pääsee ulosmittaamaan perillisen pesäosuuden.