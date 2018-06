Kotimaa

Migri päivitti Irakin, Afganistanin ja Somialian turvallisuustilannetta koskevat arviot

Maahanmuuttovirasto on päivittänyt Irakin, Afganistanin ja Somalian turvallisuustilannetta koskevat katsaukset.Päivitetyn arvion mukaan Irakissa ei ole tällä hetkellä alueita, joilla aseellinen väkivalta olisi niin äärimmäistä, että kuka tahansa alueelle palaava olisi vaarassa joutua aseväkivallan kohteeksi.Migrin mukaan arvioissa otetaan kuitenkin huomioon turvapaikanhakijan henkilökohtaiset olosuhteet. Henkilökohtaisen uhan vuoksi selvitetään myös, onko turvapaikanhakijan mahdollista asettua asumaan sellaiselle alueelle, jossa uhkaa ei ole.Irakilaisten palautukset ovat puhuttaneet Suomessa. Muun muassa kansalaisryhmä Stop Deportations on arvostellut palautuksia ja kertonut, että palautetut olisivat joutuneet väkivallan kohteeksi maassa.Yle uutisoi puolestaan viikonloppuna, että Irakin poliisi olisi käännyttänyt ryhmän Irakiin palautettavia irakilaisia takaisin Suomeen. Suomen poliisi vahvisti tapahtuman Ylelle.mukaan Afganistanin turvallisuustilanne on pysynyt tänäkin vuonna epävakaana. Maan tietyissä osissa mielivaltaisen väkivallan uhka on äärimmäisen korkea, eikä niihin palauteta ketään.Migrin mukaan myös Somalian ihmisoikeus- ja turvallisuustilanne on pysynyt vaikeana. Tilanne ei kuitenkaan ole sellainen millään alueella Somaliassa, että jokaiselle sieltä kotoisin olevalle henkilölle olisi perusteita antaa turvapaikka tai myöntää toissijaista suojelua ainoastaan kotipaikan perusteella, Migri arvioi.