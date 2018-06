Kotimaa

Jukka Tannerin vastine pöllönpoikasen kuvasta julkaistuihin artikkeleihin Ilta-Sanomissa

Ilta-Sanomien jutusta saa sellaisen käsityksen, että kuvaaja on kertonut kuvan olevan lavastettu. En ole sellaista kertonut, eikä kuva ole siis lavastettu. Sitä ei ole myöskään manipuloitu tai väärennetty siitä ei ole mitään otettu pois eikä lisätty. Otin pöllönpoikasesta dokumenttikuvia ensin kädessä pöntön vieressä punnituksen jälkeen, jossa näkyy katto auki oleva pönttö taustalla ja tämän lisäksi dokumenttikuvia kannolla juuri pöllön alkuperäisellä löytöpaikalla hakkuuraiskion laidalla kuvaten hakkuun suuntaan, en sen keskellä. Pöllö siis löytyi maasta juuri sieltä ja se olisi mahdollisesti menehtynyt keskenkasvuisena, ellen sitä olisi operaation päätteeksi korjaamaani pönttöön takaisin laittanut. Etsin myös toista poikasta aluksi pöntön läheltä ja aukkohakkuun laidalta tuloksetta. Ensimmäisellä tarkastuskäynnilläni toukokuussa pöntössä oli kaksi munaa, eikä mitään merkkejä tulevasta hakkuusta (munapesästä on myös dokumenttikuva olemassa). Tiedetään, että saman lehtopöllöpoikueen eri poikaset voivat olla hyvin eri ikäisiä ja lähteä pöntöstä eri aikaan. Koska pöntössä ei ollut poikasia eikä munia 11.6 oli tämän vuoksi asia mielestäni pyrittävä selvittämään. Tämä ainoa poikanen oli siis maassa ja sitä kuvattiin löytöpaikalla punnituksen jälkeen.Kirjoitin originaali postaukseen otsikon, että lehtopöllön pesämetsä on siirretty pinoon tien varteen viimeviikolla. En siis ole väittänyt että pesäpuuta olisi kaadettu. Tällä pesämetsän menetyksellä tarkoitan siis pöllön elinpiiriä / biotooppia. Lehtopöllö ei ole laji joka pesii normaalisti hakkuuaukoissa, vaikkakin sellaisissa voi saalistaa. Valitettavaa jos tässä on käsitteet ymmärretty väärin.En tiedä mistä on syntynyt tämä käsitys lavastamisesta, avohakkuualueella olleet kaksi henkilöä olivat paikalla vain pienen osan operaation ajasta ja seurasivat tilannetta kaukaa hakkuun toiselta laidalta kymmenien metrien päästä, eivätkä koko aikana tulleet lähelle. Eikä heillä ollut keskustelumme aikana lisäkysymyksiä aiheesta. Tullessani paikalle ja etsiessäni poikasia ei ollut kukaan paikalla, tuolloin rengastin poikasen ja laitoin takaisin pönttöön turvaan korjattuani ensin sen kattoa (en tiedä tarkkaa syytä miksi pöntön katto repsotti eritavalla kun toukokuussa).Sitten noudin vielä pellon laidalta autostani kameran ja mittausvälineet, jolla selvitin onko poikanen kunnossa. Lopuksi otin nuo edellä mainitut dokumenttikuvat. Toki minun piti siirtää poikasta pönttöön ja sieltä takaisin, jotta nämä toimenpiteet luonnistuisivat. Se ei ole siis lavastamista! Dokumenttikuva kertoo tilanteesta mitä on tapahtunut. Ulkopuolisen silmissä on saattanut syntyä erilainen kuva tilanteesta.Hakkuu oli suoritettu siten, että kapea suojavyöhyke on jätetty pöntön ympärille, mutta jos asuttu pesäpuu olisi tietoisesti kaadettu olisi se ollut käsitykseni mukaan luonnonsuojelurikos. Suojavyöhyke on kuitenkin suosituksia selvästi pienempi ja nämä suojavyöhykkeenkin puut tulevat mielestäni melko varmasti kaatumaan seuraavassa isommassa myrskyssä ellei niitä kaadeta sitä ennen.Tietojeni mukaan alkuperäinen pönttö on viety metsään maanomistajan toimesta ja se on kahdesti uusittu eri rengastajien toimesta. Pesinnöissä on ollut monia välivuosia, mutta reviiriä on siis seurattu jo vuosikymmeniä.Jukka Tanner