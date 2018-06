Auli, 60, tyrmistyi palattuaan sairauslomalta töihin – karut kuvat mörskästä, johon työpiste oli poissa ollessa siirretty

Kotimaa

Auli, 60, tyrmistyi palattuaan sairauslomalta töihin – karut kuvat mörskästä, johon työpiste oli poissa olless

Kielteistä suhtautumista sisäilman ongelmien aiheuttamia oireita kohdanneisiin on työpaikoilla yhä, mutta ymmärrys asiasta on lisääntynyt etenkin viime vuosina, sanoo Hengitysliiton hallituksen puheenjohtaja, Oulun yliopiston keuhkosairausopin dosentti ja Lapin keskussairaalan keuhkosairauksien ylilääkäri Tuula Toljamo https://www.is.fi/haku/?query=tuula+toljamo – 1990-luvulla tilanne oli todella onneton. Sietämättömyys ja ennakkoluuloisuus oli niin yleistä, että heillä, jotka kärsivät oireista, oli todella ikävää. He joutuivat taistelemaan omasta terveydestään.Auran kunnalle liki 30 vuotta työskennellyt Auli Ketonen https://www.is.fi/haku/?query=auli+ketonen , 60, kertoo irtisanoutuneensa virastaan joulukuussa, sillä tilanne Ketosen ja tämän esimiehen välillä muuttui hankalaksi. Asiasta kirjoitti http://www.ts.fi/uutiset/paikalliset/3983221/Aurassa+kova+riita+sisailmasta++viranomainen+moittii+esimiestyota+huonoksi ensin Turun Sanomat. Tapaus sai alkunsa viime syksynä.Ongelmat alkoivat toistuvista poskiontelotulehduksista. Ketonen oli arvellut, että työpaikan, Auran kunnantalon, ilmassa on jokin vialla.– Minulla lähti ääni melkein tunnin sisällä, kun olin rakennuksessa.Ketonen kertoo sanoneensa asiasta useaan otteeseen esimiehelleen.– Hän sanoi, ettei talossa voi mitään hometta olla, koska ei hän ollut saanut oireita. Silloinhan oli jo tiedossa, että rakennuksen toisessa päässä on ongelmia.Marraskuussa Ketonen hakeutui työterveyslääkärin vastaanotolle. Lääkäri totesi, että oireet viittaavat sisäilmaongelmiin työpaikalla. Ketonen oli sairauslomalla kaksi viikkoa. Lääkäri tahtoi selvittää, häviävätkö oireet sillä välin, kun Ketonen on poissa toimistolta.Sillä välin työpaikan viereiselle vanhalle paloasemalle oli pystytetty uusi toimisto Ketosta varten.– Kun palasin sairauslomalta, työtoveri tuli sanomaan, että työpisteeni on siirretty.oli viety työpöytä, pari keittiöjakkaraa hoitamaan apupöydän virkaa ja puhki kulunut työtuoli. Lääkäri oli todennut, ettei uusi konttori ollut ergonominen ja sanonut esimiehelle puhelimitse, että työpiste tulee hoitaa kuntoon. Ketonen jäi toistamiseen kahden viikon sairauslomalle, mutta uusi konttori pysyi entisellään.– Siirron jälkeen olin aivan rikki ja järkyttynyt. Sanoin, että poissaoloni oli vasta kokeilu, lääkärin kirjoittamassa paperissa ei lukenut, että minut täytyy siirtää eikä varsinkaan niin, ettei minulta kysytä mitään.Ketonen irtisanoutui.– En ajatellut ihan näin lopettavani työuraani. Yleensä sanotaan, että kun pääsee kunnalle töihin, siellä tehdään koko ura. Se on ollutkin ihan hyvä työpaikka.IS ei tavoittanut Ketosen entistä esimiestä kommentoimaan asiaa. TS:lle esimies myönsi, että alaisen siirtäminen siitä tälle kertomatta oli väärin.Aluehallintovirasto (Avi) teki tapauksesta työsuojelutarkastuksen Ketosen pyynnöstä. IS on tutustunut sekä Avin raporttiin että Ketosen saamaan lääkärinlausuntoon. Esimies totesi TS:lle, että tarkastus sisälsi ”törkeitä valheita” ja ihmetteli sitä, ettei tarkastuksen tehnyt viranomainen kuullut häntä asiasta. Avin käytäntö on, että se kuulee tarkastuksissa työnantajaa, ei esimiestä. Avin mukaan työnantaja ei ole selvittänyt ja arvioinut niitä vaaratekijöitä, joita epäkohdat aiheuttavat työntekijän terveydelle.Auran kunnanhallituksen puheenjohtaja Jukka Leino https://www.is.fi/haku/?query=jukka+leino kertoo, että rakennuksessa on todettu sisäilmaongelmia ja sen yksi siipi on suljettu käytöstä. Ongelmat eivät Leinon mukaan ole niin vakavia, etteikö rakennuksessa voisi yhä työskennellä.Leino toteaa, että Avin raportissa on yksipuolinen näkemys asiasta.– Avin raportin perusteella menetelmissämme on preppauksen paikka, mutta todella haluan itsekin tietää, mikä on totuus niistä muista asioista, eli mitä on tapahtunut ja mitä ei ole tapahtunut.Leino sanoo, että tilanteessa on ”puhe puhetta vastaan”.Viimevuotisessa työilmapiirikyselyssä kävi ilmi, että vajaa puolet vastanneista Auran toimistotyöntekijöistä koki työhyvinvoinnin huonontuneen. Viidennes koki, ettei työpaikalla näy ristiriitoja. Kunnan esimiehille pidettiin koulutus, jossa käsiteltiin esimiestyön vaatimuksia.Tapausta käsiteltiin kunnanhallituksen kokouksessa, kun Ketonen oli jo ilmoittanut irtisanoutumisesta. Esimies oli laatinut kokoukseen tapahtumista lausunnon, joka Ketosen mukaan sisälsi salassa pidettäviä terveystietoja, asiavirheitä ja vääristelyjä, Avin raportissa kerrotaan.– Siinä olin lähinnä dementikko, vaikka vain paria kuukautta aiemmin saanut täydet pisteet kehityskeskustelussa, Ketonen sanoo.Raportti summaa, ettei työntekijän terveystietojen levittäminen kuulu esimiehen tehtäviin.kertoo, että uralta jäi kuitenkin hyviä ystäviä, joihin hän on yhä yhteydessä. Hän toivoo, että olosuhteet ja toimintatavat parantuisivat työpaikalla. Tulehdukset ovat kaikonneet.– Olen kuitenkin ennemmin vähän rahaton kuin sairas ja hirveässä stressissä.Toljamo kertoo, että isoihin työpaikkoihin on perustettu sisäilmatyöryhmiä. Työryhmissä on muun muassa rakennusten asiantuntijoita.– Sillä tavalla tilanteisiin tulee asiallinen keskusteluilmapiiri.Toljamon mukaan sisäilman ongelmiin tulee suhtautua vakavasti, ja sairastelu aiheuttaa huolta myös läheisissä. Tilanteet usein ovat monimutkaisia. Hän kertoo, että esimerkiksi kiinteistön omistajalla on usein oma kukkaro kiinni rakennuksessa, joten selvitykset on tehtävä huolellisesti.– Selvityksen täytyy olla objektiivinen, näihin liittyy tunteita. Aina kun ihmisellä on oireita, tulee tunteita ja pettymystä ja yleinen sairaudentunne aiheuttaa valtavasti huolta perustellusti. Siinä eri henkilöillä myllertää monet tunteet. Siinä vaaditaan hyvää neuvottelutaitoa, että ihmissuhteet pysyvät kunnossa.– Tärkeintä kai olisi, että ihmiset kohdataan sellaisina kuin he ovat, heitä ei väheksytä tai ylipuhuta ja että he tulisivat kuulluksi. Tämä on viestintää. Kun on monta tekijää ja siinä, jos missä, viestinnän ja neuvottelun taito ovat tärkeitä.