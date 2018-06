Kotimaa

Valkoposkihanhien kimppuun usutettu koiria Helsingissä

20.6. 12:43

Poliisi: Valvontaeläinlääkärille tehty useita ilmoituksia asiasta.

Valkoposkihanhien kimppuun on usutettu koiria Helsingissä, kertoo Helsingin poliisi Twitterissä.



Poliisin mukaan valvontaeläinlääkärille on tehty useita ilmoituksia asiasta.



Poliisi muistuttaa, että hanhet ovat rauhoitettuja ja niiden vahingoittaminen on laitonta. Hanhet eivät voi paeta lentämällä, sillä niillä on juuri nyt poikasia.